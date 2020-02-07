    07 февраля 2020, 20:49

    МИД РФ отреагировал на антироссийскую публикацию в греческих СМИ

    Артур Блянихов

    В греческом издании «Катимерини» появилось интервью автора туристических путеводителей А. А. Массаветаса, который призвал соотечественников осознать «всю серьезность геостратегической угрозы со стороны России». МИД РФ оценил соображения писателя, передает «Утро.ру».

    По мнению Массаветаса, Москва на протяжении веков пытается «подорвать могущество Афин», активно используя для этого Русскую Православную Церковь.

    Писатель пришел к выводу, что Россия — это «зловещая сила», которая ведет против Греции умелую и организованную «гибридную войну», манипулируя общественным мнением и «шантажируя» иерархов Элладской Православной Церкви.

    Кроме того, Массаветас провел аналогию между РПЦ и радикальным исламом на том основании, что в ряде храмов женщин в брюках могут не пустить.

    «Охотно предоставляя трибуну подобным персонажам, которые готовы идти на любые ухищрения и откровенные подлоги, чтобы извратить и очернить общие страницы российско-греческой истории, определенные СМИ Греции лишний раз демонстрируют свою ориентацию на внешние силы, желающие вбить клин между Москвой и Афинами», — констатировали во внешнеполитическом ведомстве России.