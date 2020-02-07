МИД РФ отреагировал на антироссийскую публикацию в греческих СМИ

По мнению Массаветаса, Москва на протяжении веков пытается «подорвать могущество Афин», активно используя для этого Русскую Православную Церковь.

Писатель пришел к выводу, что Россия — это «зловещая сила», которая ведет против Греции умелую и организованную «гибридную войну», манипулируя общественным мнением и «шантажируя» иерархов Элладской Православной Церкви.

Кроме того, Массаветас провел аналогию между РПЦ и радикальным исламом на том основании, что в ряде храмов женщин в брюках могут не пустить.

«Охотно предоставляя трибуну подобным персонажам, которые готовы идти на любые ухищрения и откровенные подлоги, чтобы извратить и очернить общие страницы российско-греческой истории, определенные СМИ Греции лишний раз демонстрируют свою ориентацию на внешние силы, желающие вбить клин между Москвой и Афинами», — констатировали во внешнеполитическом ведомстве России.