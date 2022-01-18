МИД РФ опроверг эвакуацию дипломатов из Киева

Министерство внутренних дел России опровергло информацию американской газеты The New York Times о том, что дипломаты российских посольств на Украине в ближайшее время будут эвакуированы из страны. Сообщение ведомства привело РИА «Новости».

«Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», — говорится в сообщении МИД.

Ранее The New York Times писал, что Украину уже покинули 18 членов семей дипломатов, а в ближайшее время оттуда выедут еще 30 сотрудников МИД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на границе с Украиной наблюдается напряженная обстановка. Однако он не согласился с мнением Запада о том, что Россия готовит военное вторжение на Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что официальные лица США распространили полную дезинформацию о якобы готовящемся вторжении на Украину. Он отметил, что представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что Россия собирается сделать это «как в 2014 году».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.