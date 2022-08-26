МИД РФ объяснил причину приостановки выдачи загранпаспортов нового образца

В Консульском департаменте МИД России объяснили причину временной приостановки выдачи загранпаспортов нового образца сроком действия 10 лет. Мера связана с необходимостью переформатирования носителя, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя», — отметили в департаменте.

Министерство уточнило, что заграничный паспорт без электронного чипа сроком действия на пять лет можно получить беспрепятственно при первичном обращении, взамен действующего, использованного, утраченного или испорченного.

Власти Чехии предложили полностью приостановить действие упрощенного визового режима между Евросоюзом, Россией и Белоруссией. В таком случае россияне и белорусы по-прежнему смогут подавать заявление на получение визы, но им потребуется собрать больший пакет документов, увеличится время рассмотрения заявки и вырастет визовый сбор.