МИД РФ назвал урегулирование ситуации в Тайваньском проливе внутренним делом КНР

Визит сенаторов Конгресса США на Тайвань стал неуклюжей провокацией, которая не принесла им желаемых результатов, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. По его словам, целью Штатов в этом случае была попытка сдерживания Китая и оказания на него давления.

«В своих деструктивных действиях по нагнетанию обстановки вокруг Тайваня США не достигли ожидаемых результатов. Иначе и быть не может в складывающихся новых геополитических реалиях современного многополярного мира, в котором более нет места американской гегемонии», — подчеркнул он в ходе брифинга.

Нечаев подчеркнул, что урегулирование обстановки в Тайваньском проливе является исключительно внутренним делом Китая. По его словам, позиция России по тайваньскому вопросу не менялась.

«Исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая», — пояснил он.

Таким образом, как подчеркнул дипломат, КНР имеет все основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе.