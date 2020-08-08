МИД РФ назвал санкции США против TikTok нарушением норм ВТО

Действия Соединенных Штатов против китайской социальной сети TikTok идут вразрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Действия властей США идут вразрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО. Попытка вашингтонского истеблишмента оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения необходимостью обеспечения национальной безопасности выглядит особенно цинично», — приводит сайт Министерства иностранных дел России слова Захаровой.

Она добавила, что санкции против компании ByteDance, которая владеет TikTok, — это «очередной вопиющий пример недобросовестной экономической конкуренции». По словам Захаровой, Соединенные Штаты таким образом пытаются доминировать в информационном пространстве, пишет «Газета.ru». Представитель российского МИД призвала Белый дом пересмотреть методы борьбы за монополию в сфере IT.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским компаниям и частным лицам проводить какие-либо сделки с ByteDance или ее «дочками». Он считает, что TikTok якобы собирает информацию о личных данных американцев, а китайские власти могут использовать приложение для дезинформационной кампании.