МИД РФ напомнил Западу о выполнении зерновой сделки

Западные санкции по-прежнему мешают экспорту на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений из России, заявили в МИД РФ. Предстоит еще много работы по реализации меморандума между РФ и ООН, подписанного в июле в Стамбуле.

В министерстве подчеркнули, что препятствия для проведения банковских расчетов, страхования и транспортировки грузов сохраняются до сих пор. Громкие заявления США и ООН насчет нераспространения антироссийских санкций на продовольствие и удобрения не повлияли на ситуацию.

«Доля России в структуре мировых рынков продовольствия значительно больше украинской», — напомнили в МИД РФ.

Россия, добавили в ведомстве, является крупнейшим поставщиком удобрений — 25% общемирового объема.

«Считаем важным, чтобы все заинтересованные стороны ответственно и добросовестно подошли к полному выполнению взаимоувязанных стамбульских соглашений. Именно такой подход позволит обеспечить поддержание глобальной продовольственной безопасности и снижение существующих в этой сфере угроз», — заключили в министерстве.