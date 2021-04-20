МИД РФ напомнил экс-главе Эстонии о значимости российских туристов

В Министерстве иностранных дел России напомнили бывшему президенту Эстонии о значимости российских туристов для многих стран. Замглавы ведомства Александр Грушко посоветовал спросить об этом у руководства Турции и Греции.

«Ильвесу стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», — отметил Грушко в разговоре с РИА «Новости».

В субботу, 18 апреля, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на своей странице в Twitter призвал не выдавать визы россиянам на въезд в страны Евросоюза. По его мнению, это необходимо сделать «на фоне того, как себя ведет Россия». Его слова раскритиковал депутат эстонского парламента от правящей Центристской партии Игорь Кравченко, который предложил отменить институт президентства.

Эстония возобновит полеты с Россией с 25 апреля. Авиасообщение будет осуществляться между Таллином и Москвой один раз в неделю, по воскресеньям. После прилета в Эстонию следует провести 10 дней на самоизоляции.