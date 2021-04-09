МИД РФ намерен выделить на цифровую трансформацию более 2 млрд рублей

С 2021 по 2023 год внешнеполитическое ведомство России планирует выделить 2,3 миллиарда рублей на цифровую трансформацию работы министерства. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.

Отмечается, что деньги в первую очередь пойдут на улучшение уровня надежности и безопасности информационных систем ведомства, а также на повышение технологической независимости от других стран.

В нынешнем году МИД планирует потратить на цифровизацию 775 миллионов рублей, в следующем — 782 миллиона рублей, в 2023 — 792 миллиона рублей.