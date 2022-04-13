МИД РФ допустил, что на Украину могут завести ядерные материалы из третьих стран

На Украину могут завести ядерные материалы из третьих стран. Такой вариант допустил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезен на Украину из третьих стран», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Сыромолотов обратил внимание на угрозу террористических актов в Донбассе с применением химических материалов. Эти преступления, как подчеркнул замминистра, могут устроить националисты и подразделения ВСУ, которые находят под их контролем.

Ранее о вероятности провокаций с использованием химического оружия заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Уже более десятилетия Запад использует влияние на технический секретариат ОЗХО для того, чтобы обвинять противников в использовании боевой химии. И здесь дело поставлено на поток», — напомнил он.