МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок за рубеж из-за коронавируса

Несмотря на то, что Россия открыла авиасообщение с рядом стран и на курортах отменили ограничения, риск заразиться коронавирусом все еще высок. Поэтому следует серьезно думать перед тем, как решаться на зарубежные поездки. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В целом ряде курортных стран превалирует тенденция отмены введенных ограничений в преддверии лета, несмотря на еще устойчивую позитивную динамику в эпидемической обстановке, — сказала она. Ее процитировало РИА «Новости».

По словам Захаровой, другие страны открывают свои внешние границы в интересах восстановления международного туризма. Они заверяют партнеров, что повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдаются в аэропортах, гостиницах, зонах отдыха. Однако ситуация с COVID-19 остается в мире сложной, появляются новые штаммы коронавируса.

«Хотели бы обратиться к нашим гражданам с просьбой взвешивать все за и против при планировании зарубежных поездок, это действительно критически важно», — отметила Захарова.

В середине мая стало известно, что Россия восстановит авиасообщение еще с пятью странами. Это Саудовская Аравия, Мексика, Португалия, Мальта и Исландия.