МИД разъяснил новые правила выдачи загранпаспортов россиянам

Проживающие за рубежом россияне смогут оформлять загранпаспорта в диппредставительствах и консульских учреждениях России, расположенных в иностранных государствах. Этот порядок никак не изменился, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментарий дипломата опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Захарова обратила внимание, что в ряде СМИ появились сообщения о том, что выдача заграничных паспортов для граждан РФ теперь будет возможна только на территории России. По словам спикера МИД, эта информация не соответствует действительности и вызвана недостаточно внимательным изучением нового административного регламента МВД.

«Порядок оформления и выдачи заграничных паспортов установлен федеральным законом от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“», — напомнила она.

По ее словам, новый регламент МВД позволяет гражданам, проживающим за рубежом и временно прибывшим на территорию РФ, обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России.

При этом при наличии действительного заграничного паспорта не потребуется предварительно оформлять внутренний паспорт.

«Эта мера призвана обеспечить права наших граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, и дать им возможность без задержки возвратиться в страну своего постоянного проживания», — добавила Захарова.

Новый регламент МВД вступил в силу 30 мая. В нем также были пересмотрены случаи, когда за выдачу загранпаспорта не надо платить госпошлину. Согласно документу, от нее освобождаются только лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, сообщало Ura.ru.