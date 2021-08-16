МИД рассказал о рабочих контактах с талибами* в Афганистане

Ситуация в Афганистане стабилизируется после прихода к власти запрещенного в России движения «Талибан»*. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве обратили внимание, что смена режима стала возможна в результате практически полного отсутствия сопротивления со стороны подготовленных США и их союзниками национальных вооруженных сил.

«По имеющейся информации, обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Талибы* приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий», — говорится в сообщении министерства.

На фоне этого МИД призвал все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем.

Посольство России в Кабуле продолжает работать в обычном режиме. Для обеспечения безопасности дипмиссии установлены рабочие контакты с представителями новых властей, заключили в министерстве.

Талибы* вошли в Кабул накануне. Они заняли президентский дворец и заявили, что в ближайшее время объявят о планах создать Исламский Эмират Афганистан. Местные жители пытаются сбежать из страны, штурмуя аэропорт столицы. Все коммерческие рейсы там сейчас прекращены.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.