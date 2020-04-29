МИД рассказал о «пандемии фейков» вокруг России

За последние две недели возросло количество дезинформирующих публикаций в СМИ. Россия оказалась в эпицентре «пандемии фейков».

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет РИА «Новости».

«За последние пару недель начался какой-то новый дезинформационный бум, пандемия фейков, и мы фиксируем, что мы как страна занимаем в этой странной дезинформационной кампании одно из главных мест», — рассказала Захарова.

Она привела пример публикации в чешских СМИ о якобы попытке организовать покушение на чиновников, замешанных в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Или то, что России пытаются приписать «стремление разобщить западное сообщество».

«Внушается или прививается некий стереотип относительно того, что все опасное исходит именно от России», — подчеркнула представитель ведомства.

Она отметила, что «многие из тех проблем, с которыми сегодня сталкиваются западные страны, носят глубинный характер», добавив, что некоторые западные коллеги не утруждают себя разбором первопричин их собственных трудностей. Они по привычке стараются найти виновных извне.

«И, как правило, они идут по хорошо проторенной дороге и говорят о том, что все дело в России. Мы уже привыкли, что если итоги выборов или референдумов оказываются не по душе нашим партнерам, то сразу обвиняют Россию во вмешательстве», — подытожила Захарова.

Ранее стало известно, Чехия может испортить отношения с Россией. В ряде чешских СМИ появились публикации о том, что три недели назад в страну приехал россиянин с ядом в чемодане. По их мнению, отрава подготовлена для чешских политиков.