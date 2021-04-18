МИД раскрыл детали высылки чешских дипломатов из России

Количество сотрудников дипмиссии Чехии в Москве должно быть таким же, сколько работников в российском посольстве в Праге. Как сообщила пресс-служба МИД, такое требование получил посол Чехии в России Витезслав Пивонька.

«Чешской стороне предъявили требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории Посольства России в Чехии. Послу вручили соответствующую ноту», — говорится в сообщении министерства иностранных дел.

Пивонька получил официальный протест Москвы в связи с решением выслать из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД объявил персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии. До 19 апреля 2021 года им нужно покинуть территорию России.

В минувшую субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов. По его словам, под прикрытием дипломатической неприкосновенности в стране находились сотрудники российских спецслужб, которых подозревают в причастности к взрывам на складах боеприпасов в селе Врбетица 2014 году.

В этот же день МВД Чехии объявило в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщении говорилось, что их подозревают в особо тяжком преступлении, которое расследуется до сих пор.

По данным следствия, 16 октября 2014 года они находились в Праге, откуда ездили в Моравско-Силезский и Злинский края. В полиции считают, что подозреваемые после сменили документы на молдавский паспорт Николая Попа и паспорт гражданина Таджикистана Руслана Табарова. Судя по опубликованным фотографиям, это те же люди, которых Великобритания обвинила в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Доказательств своих слов Лондон не предоставил.