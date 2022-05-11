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    11 мая 2022, 19:31

    МИД раскрыл детали визита посла США Салливана

    Заместитель министра Рябков и посол США Салливан обсудили отношения Москвы и Вашингтона

    Анатолий Минкин

    Встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и посла США Джона Салливана прошла в среду, 11 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

    МИД раскрыл детали визита посла США Салливана

    Главными темами обсуждения стали российско-американские отношения.

    «Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Рябков встретился с послом США в Москве Салливаном. Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

    Как напомнила «Газета.ru», Джон Салливан провел в здании МИД России менее 20 минут. На просьбу журналистов прокомментировать свой визит он не отреагировал.