МИД раскрыл детали визита посла США Салливана

Встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и посла США Джона Салливана прошла в среду, 11 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Главными темами обсуждения стали российско-американские отношения.

«Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Рябков встретился с послом США в Москве Салливаном. Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

Как напомнила «Газета.ru», Джон Салливан провел в здании МИД России менее 20 минут. На просьбу журналистов прокомментировать свой визит он не отреагировал.