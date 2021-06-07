МИД призвал быть реалистами и готовиться к новым санкциям

России нужно готовиться к новым санкциям. Об этом заявили в МИД РФ, добавив, что ограничения останутся навсегда.

Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин заявил, что нужно быть реалистами и понимать, что санкции против России останутся навсегда. Более того, скорее всего, будут новые ограничения, по ним уже ведется серьезная работа.

«Поэтому, когда мы говорим о противодействии, мы одновременно должны думать и о готовности к новым санкциям. Безусловно, есть перечень дополнительных мер, которые держатся под сукном, которые будут задействованы в те моменты, в тех условиях, когда это будет сочтено нужным», — сказал замглавы МИД на выступлении в Госдуме, его цитирует РИА «Новости».

По мнению Панкина, западные страны вводят санкции с целью ослабить единство российского народа и маргинализировать страну на международной арене.

Против России действует целый ряд ограничений, введенных по разным вопросам. В 2014 году Евросоюз ввел санкции после того, как Крым и Севастополь вошли в состав России. Ограничения включают запрет на импорт в ЕС крымских товаров, любые инвестиции в полуостров, приобретение там недвижимости, предоставление услуг.

Кроме того, есть черные списки, введенные из-за конфликта на востоке Украины. США вводили санкции из-за подозрений во вмешательстве в выборы и из-за строительства газопровода в Германию «Северный поток — 2».

Выступая на ПМЭФ, президент Владимир Путин упрекнул США в империализме. По его словам, Штаты вводят санкции по любому поводу или даже вообще без него — просто потому, что Россия существует.