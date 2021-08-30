МИД предупредил россиян о трудностях при выезде за рубеж

В Министерстве иностранных дел напомнили россиянам о трудностях, с которыми они могут столкнуться при выезде за рубеж. Большинство стран не признают вакцинацию российскими препаратами, поэтому людей ограничивают в правах.

Об этом заявил заявил в интервью РИА «Новости» уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Поскольку все-таки решение о поездке в отпуск в ту или иную страну — это в общем осознанный и самостоятельный выбор наших граждан, ограничивать его мы тоже не можем. Но, естественно, все, кто принимает решение о выезде по частным делам, в отпуск за рубеж, должны быть готовы к тому, что могут возникнуть определенные трудности», — сказал Лукьянцев.

Он подчеркнул, что многие страны вводят дискриминационные меры в отношении людей, привитых российскими вакцинами. В разговоре он упомянул Францию и Италию, где ввели зеленые сертификаты. Их выдают переболевшим и привитым признанными в ЕС вакцинами. Если у человека нет этого сертификата, то его ограничивают в правах. По словам Лукьянцева, ему могут запретить посещать общественные места, государственные учреждения.

Дипломат напомнил, что на сайте министерства и иностранных посольств регулярно публикуют информацию об особенностях ситуации в той или иной стране, связанной с угрозой коронавируса.