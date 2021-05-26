МИД предупредил о последствиях замены российского флага на ЧМ по хоккею в Риге

Замена российского флага на чемпионате мира по хоккею в Риге является неприкрытым неуважением к государственной символике России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментарий опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Захарова предупредила, что решение властей Риги заменить флаг России флагом Олимпийского комитета РФ пагубно скажется на двусторонних отношениях стран.

«Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы», — подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, подобные «недостойные манипуляции» вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводят власти Латвии. Она обратила внимание, что попытки объяснить эти действия ссылками на решения международных спортивных структур выглядят откровенно жалко.

«Такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий», — напомнила Захарова.

Флаг России был установлен в центре Риги среди флагов других стран, принимающих участие в чемпионате. Его заменили глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич и председатель городской думы Мартиньш Сакис. Замена произошла только к третьей игре чемпионата.

Поводом для запрета стали санкции Всемирного антидопингового агентства. Российским спортсменам в течение двух лет запрещено участвовать в международных соревнованиях под госсимволикой.