«Такое несоблюдение нашими оппонентами базовых международных правовых норм, а также общепринятых правил и этики освещения внутриполитических процессов в преддверии и в процессе дня голосования считаем абсолютно неприемлемым», — процитировало агентство директора департамента информации и печати МИД РФ Илью Тимохова.

Он также отметил, что попытки повлиять на ход избирательной компании не прекращались даже в день тишины. По его словам, сам единый день голосования также не прошел без вмешательства ведущих западных СМИ, которые финансировались из государственных бюджетов США, Германии, Великобритании и Канады. Он подчеркнул, что издания использовали подмену понятий и манипулировали реальной информацией, а также транслировали сведения, которые искажали действительность в отношении внутриполитической ситуации в России.

Он заявил, что большое количество зарубежных СМИ активно писали о нарушениях, которые якобы произошли в единый день голосования, и даже поставили под сомнения результаты состоявшихся выборов. Тимохов заявил, что СМИ Великобритании писали о прямом подкупе избирателей, который якобы проводился на востоке страны. В свою очередь американские журналисты назвали эти выборы одной из самых грязных избирательных компаний за последние годы.

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Он подчеркнул, что Россия хотела бы видеть по отношению к себе те же принципы невмешательства во внутренние дела страны, которые западные государства выполняют по отношению друг к другу.

«Двойные стандарты здесь абсолютно неприменимы», — заключил он.

Единый день голосования состоялся в России 8 сентября.