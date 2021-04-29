МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии

МИД РФ отреагировал на заявление МИД Болгарии о высылке из этой страны российского дипломата. Москва заявила, что София должна ожидать ответных мер.

«Последуют ответные меры», — сообщили в МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос РИА «Новости». Никаких других деталей в ведомстве не уточнили.

Ранее 29 апреля российский посол был вызван в МИД Болгарии для «серьезного разговора». После этого последовало сообщение о высылке одного диппредставителя РФ. Поводом появилось заявление болгарской прокуратуры. Власти этой страны заподозрили шестерых россиян в причастности к четырем взрывам на оружейных заводах. Они произошли с 2011 по 2020 год.

На предприятиях хранилась продукция, принадлежавшая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Прокуратура не исключила, что существует взаимосвязь между взрывами в Болгарии, попыткой отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах.

Представитель главного прокурора республики Сийка Милева сообщила, что шестеро россиян находились в Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и покушения на Гебрева.

Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева ранее заявила, что власти страны предприняли дополнительные действия в рамках следствия по этому делу после дипломатического скандала между Россией и Чехией. Российские спецслужбы заподозрили в организации взрывов во Врбетице в 2014 году.