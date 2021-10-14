МИД ответил Украине на угрозы в адрес Натальи Поклонской

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что назначение Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не имеет никакого отношения к Украине. Представитель внешнеполитического ведомства также напомнила, что Поклонская обладает дипломатическим иммунитетом, сообщило РИА «Новости».

Мария Захарова рассказала, что бывшего депутата Госдумы Наталья Поклонскую послом в Кабо-Верде назначил президент и теперь дипломат будет представлять Россию за рубежом.

Официальный представитель МИД также напомнила, что по нормам Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Наталья Поклонская защищена от действий и угроз, включая пути следования из страны и обратно.

«Это тоже все должны понимать», — подытожила Мария Захарова.

По информации агентства, Мария Захарова сообщила о желании рекомендовать украинским партнерам постараться реализовать свое законодательство на территории Украины.

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Поклонской не удастся укрыться от правосудия его страны даже в Африке. Против Натальи Поклонской ввели санкции как сама Украина, так и США, Япония, Канада и страны Евросоюза.

Президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде 13 октября.