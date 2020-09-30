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    30 сентября 2020, 20:47

    МИД отреагировал на данные об иностранных наемниках в Карабахе

    Арина Гудилова

    Россия очень озабочена информацией о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону Нагорного Карабаха. Об этом сообщил департамент информации и печати МИД России на сайте дипведомства.
    МИД отреагировал на данные об иностранных наемниках в Карабахе

    «По поступающим сведениям, в зону нагорнокарабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», — говорится в сообщении.

    В МИД РФ отметили, что данные действия ведут к еще большей эскалации конфликта, а также создают угрозы для безопасности всех стран региона.

    «Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона», — подчеркнули в министерстве.

    В конце сентября отношения Армении и Азербайджана обострились. 27 числа азербайджанская сторона объявила о контрнаступательной операции в районе Нагорного Карабаха. С выходных на территории соприкосновения продолжаются боевые действия.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров призвал конфликтующие стороны поскорее сесть за стол переговоров. Для этого Москва готова предоставить площадку.

    Новости SMI.FM