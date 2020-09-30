МИД отреагировал на данные об иностранных наемниках в Карабахе

«По поступающим сведениям, в зону нагорнокарабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что данные действия ведут к еще большей эскалации конфликта, а также создают угрозы для безопасности всех стран региона.

«Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона», — подчеркнули в министерстве.

В конце сентября отношения Армении и Азербайджана обострились. 27 числа азербайджанская сторона объявила о контрнаступательной операции в районе Нагорного Карабаха. С выходных на территории соприкосновения продолжаются боевые действия.

Ранее глава МИД Сергей Лавров призвал конфликтующие стороны поскорее сесть за стол переговоров. Для этого Москва готова предоставить площадку.