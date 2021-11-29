МИД опроверг заявление о новых ограничениях из-за «омикрон»-штамма

Появившиеся в СМИ со ссылкой на замглавы главы МИД РФ Евгения Иванова сообщения о якобы скором объявлении оперативным штабом по борьбе с коронавирусом новых ограничений из-за появления «омикрон»-штамма не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Обращаем внимание на недостоверное цитирование агентствам слов заместителя министра иностранных дел Иванова о якобы „новых ограничениях“, которые оперштаб введет из-за коронавируса», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Сообщение процитировал «Интерфакс».

В МИД РФ подчеркнули, что Иванов не делал подобных заявлений.

Ранее в СМИ появились сообщения со словами Иванова о том, что на прошедшем в пятницу совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой «какие-то решения принимались». В комментарии замглавы отметил, что, скорее всего, оперштаб объявит от них сам в ближайшее время. Речь шла об «омикрон»-штамме.

Россия с 28 ноября ограничила въезд в страну для граждан из ряда стран Африки, в частности ЮАР, а также из Гонконга. Причиной стало обнаружение в этих государствах нового штамма коронавируса «омикрон».