МИД обвинил Францию в учинении препятствий делегациям из России

Франция ограничила передвижения российской делегации на территории страны из-за непризнания вакцины «Спутник V». Такие действия во внешнеполитическом ведомстве России посчитали нарушением документов Совета Европы, сообщило РИА «Новости».

Ограничения, введенные Францией, по сообщениям российского МИД, нарушают нормы принятых Советом Европы правил, при этом сильно затрудняя работу Москвы. Заявление касается работы представителей России во всех международных организациях, представительства которых находятся во Франции.

«Рассматриваем введенные ограничения как нарушение Парижем положений действующего в рамках Совета Европы Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах, в соответствии с которым французская сторона обязана обеспечить беспрепятственный въезд и пребывание официальных делегаций», — говорится в комментарии МИД.

Речь идет о запрете свободного перемещения российской делегации ПАСЕ по Страсбургу. По мнению председателя Государственной думы Вячеслава Володина, российской стороне необходимо отказаться от участия в заседании ассамблеи из-за непризнания Евросоюзом отечественной вакцины. А посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что РФ будет просить французских коллег об ускорении процедуры одобрения «Спутника V».