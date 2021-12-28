МИД: никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT нет

Никаких реальных перспектив отключения России от международной межбанковской системы SWIFT на текущий момент не наблюдается. Такое мнение выразил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«SWIFT — это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, и совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы. Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям. Однако повторю — никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года», — сказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

Биричевский добавил, что разговоры о гипотетическом отключении России от межбанковской системы то появляются, то снова затихают. За последнее время это происходило уже не один раз. Недавно о том, что западные страны вновь вынесли этот вопрос на обсуждение, сообщил ряд европейских СМИ.

Появлялась также информация от агентства Bloomberg, что на Западе страны публично говорят об отключении России от SWIFT, но на самом деле опасаются этого и считают такой шаг проблематичным. Стоит отметить, что Россия после сообщений о подобных рисках уже сформировала собственную систему передачи финансовых сообщений Банка России.