МИД не исключил возврата авиасообщения с Грузией

В МИДе прокомментировали возможность возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. Об этом высказался замглавы МИД России Андрей Руденко, написало РИА «Новости».

По словам дипломата, это временная мера. В России надеются, что грузинские власти извлекли уроки из прошлых событий и после стабилизации эпидемической обстановки появится возможность рассмотреть вопрос об авиасообщении по существу, рассказал RT.

Руденко также отметил, что запрет на воздушные перевозки между двумя странами в 2019 году был связан из-за антироссийской провокации.