Общество 11 августа 2023, 08:53 МИД назвал спекуляцией заявления Запада о национализации иностранных активов в России МИД опроверг заявления о национализации иностранных активов в России РИА «Новости»

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Заявления Запада о национализации активов иностранных компаний в России — не более чем спекуляция. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Усиливаются спекуляции вокруг якобы неминуемой национализации их активов, а сохраняющие свое присутствие в России компании по политическим мотивам подвергаются в этих странах давлению и жесткой критике», — заметил он.

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Дипломат пояснил, что страны Запада манипуляциями вынуждают своих бизнесменов уходить с российского рынка. По сути, это часть западного санкционного и экономического давления на страну, указал Биричевский. Он добавил, что на самом деле зарубежным компаниям, которые хотят работать в стране, ничто не угрожает, при условии что они добросовестны и соблюдают российское законодательство.

Ранее генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров заявил, что крупный бизнес США не готов потерять российский рынок и желает возобновления сотрудничества.