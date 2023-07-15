Общество 15 июля 2023, 18:20 МИД назвал подготовку покушения на Симоньян показателем террористической сущности киевского режима МИД: покушение на Симоньян показывает террористическую сущность режима Зеленского РИА «Новости»

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Причиной для несостоявшегося покушения украинских спецслужб на главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Ксении Собчак стала их профессиональная деятельность. Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовал сайт внешнеполитического ведомства.

«Речь идет об очередной попытке террористического нападения на российских гражданских лиц, организованной киевским режимом, который тщательно опекается западными кураторами», — заявила она.

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По словам дипломата, Симоньян регулярно получает угрозы, уже не в первый раз предотвращается направленное против нее покушение украинских спецслужб. Захарова подчеркнула, что все это показывает террористическую сущность киевского режима, который ответственен за целую серию терактов. Она напомнила об убийствах журналистки Дарьи Дубиной, военкора Владлена Татарского и покушении на писателя Захара Прилепина.

Захарова добавила, что Россия вряд ли дождется реакции международных организаций, указав на лицемерие Запада.

ФСБ предотвратила готовящиеся по заданию СБУ убийства Симоньян и Ксении Собчак. Задержанный за подготовку покушения на допросе рассказал, что следил за главредом RT. Взяли его на месте, где было спрятано оружие для покушения.