Общество 24 декабря 2022, 21:57 МИД назвал главную задачу совместной российско-белорусской группировки войск Замглавы МИД Галузин: задача российско-белорусской группировки войск — дать отпор врагу РИА «Новости»

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Перед российско-белорусской группировкой войск стоит задача — дать отпор врагу. Заявления о возможном задействовании этих сил в спецоперации на Украине некорректны. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

«Задача совместной российско-белорусской группировки войск — при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии», — сказал дипломат.

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Галузин напомнил, что по Военной доктрине Союзного государства использование военной силы против любой страны-участницы рассматривается в качестве посягательства на Союзное государство в целом.

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Российское министерство обороны 23 декабря обнародовало кадры боевого слаживания российских и белорусских бойцов. Военнослужащим обеих стран нужно понимать друг друга с полуслова, подчеркнули в ведомстве.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова накануне заявила, что Россия и Белоруссия укрепили свою безопасность в ответ на наращивание сил Североатлантического альянса.