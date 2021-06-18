МИД назвал дату, когда РФ выйдет из Договора по открытому небу

Россия официально выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря 2021 года. Уведомление о выходе уже отправлено странам-депозитариям. Это следует из заявления МИД РФ.

«Россия, несмотря на многочисленные нарушения ДОН со стороны США, их союзников и клиентов, на протяжении долгих лет не только вносила наибольший вклад в достижение целей Договора, но и делала все возможное для его сохранения», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что белорусских партнеров о выходе уведомили отдельно, так как между нашими странами в 1995 году было заключено двустороннее межправительственное соглашение о сотрудничестве в группе, действие которого теперь также будет прекращено.

В пресс-службе напомнили, что ситуация резко изменилась в прошлом году с выходом из Договора США. Участие Америки было условием для вступления Договора в силу. После этого баланс интересов был нарушен. На предложенные российской стороной варианты решения проблем западные участники ДОН не отреагировали.

«Мы не форсировали этот процесс и до последнего держали дверь открытой, рассчитывая на благоразумие Вашингтона. Однако 27 мая госдепартамент уведомил МИД РФ о решении американской стороны не возвращаться в Договор», — сказали в МИД.

В пресс-службе подчеркнули, что вся ответственность за развал Договора лежит на США.