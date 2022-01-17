Германия и ее партнеры примут «подходящие меры» в отношении «Северного потока — 2» и России в случае эскалации ситуации на границе с Украиной. Об этом заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, ее слова привело РИА «Новости».

Дипломат пригрозила, что Берлин совместно с США готов принять все необходимые шаги в случае агрессии России в сторону Украины.

Бербок отметила, что в настоящее время «Северный поток — 2» еще не прошел сертификацию, так как не соответствует европейскому праву.

«Мы, как новое германское правительство, четко заявили в коалиционном соглашении, что проекты в сфере энергетической политики должны соответствовать немецкому и европейскому праву», — сказала Бербок.

Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер сообщил, что «Северный поток — 2» будет запущен в 2022 году.