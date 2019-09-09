МИД Франции: Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан заверил, что президент республики Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

По данным издания, в ходе саммита «Большой двадцатки», который проходил в Японии, официальное приглашение на празднование годовщины со дня Победы получил от президента России Владимира Путина не только Эммануэль Макрон, но также канцлер ФРГ Ангела Меркель и американский лидер Дональд Трамп. Кроме того, на праздничных мероприятиях ожидают и председателя КНР Си Цзиньпина.