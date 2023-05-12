Общество 12 мая 2023, 10:44 МИД допустил асимметричные меры в ответ на блокировку счетов посольства в Польше Захарова: в ответ на блокировку счетов посольства в Польше допускаем асимметричные меры РИА «Новости»

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МИД России допустил использование ассиметричных мер в ответ на блокировку счетов посольства РФ в Польше. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что банковские счета посольства и торгпредставительства России в Польше заблокировали еще в феврале 2022 года под абсурдным предлогом о «подозрении в использовании денежных средств для финансирования терроризма».

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В марте того же года в качестве ответной меры счета посольства Польши в России заблокировали и заморозили находящиеся на них средства.

В начале марте этого года основную часть хранившихся на счетах российских заграничных учреждений средств перевели в региональную прокуратуру в качестве «вещественных доказательств», пояснила Захарова.

По ее словам, пока говорить об изъятии или конфискации средств преждевременно, но использовать их по-прежнему нельзя. Она подчеркнула, что российская сторона продолжит добиваться справедливости, используя правовые средства.

«Польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ ассиметричных мер», — заключила Захарова.