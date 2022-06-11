МИД ДНР не исключил появления консульства республики в Санкт-Петербурге

МИД ДНР работает над вопросом создания своего представительства в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала глава внешнеполитического ведомства республики Наталья Никонорова в эфире телеканала «Соловьев.Live».

Она уточнила, что в Санкт-Петербурге сейчас находятся много граждан ДНР, поэтому в министерстве идет обсуждение создания отдельно учреждения.

«[Это может быть, ] допустим, представительство Донецкой Народной Республики либо города Донецка на территории Санкт-Петербурга», — уточнила Никонорова.

По этой же причине, по словам министра, Донецкой Народной Республике будут нужны консульства и в других регионах России.

О том, что в РФ нужно открыть консульства республики из-за большого числа граждан ДНР, ранее заявляла и посол республики в РФ Ольга Макеева.