МИД: данные о военно-биологической деятельности нужно включить в отчетность по токсинному оружию

Россия предлагает включить в отчетность по биологическому и токсинному оружию информацию о военно-биологической деятельности. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщил телеканал «Звезда».

Помимо этого, Захарова предупредила, что Россия может задействовать статью 5 Конвенции о запрещении химического и биологического оружия на фоне ситуации с биологическими лабораториями на Украине.

Она напомнила, что пятая и шестая статьи этой конвенции предполагают, что государства-участники должны консультироваться друг с другом по решению вопросов в отношении целей конвенции или в связи с выполнением ее положений.

«[Помимо этого они должны] сотрудничать в проведении любых расследований о возможных нарушениях обязательств по документу», — сказала представитель МИД.

Сегодня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изучили оригинальные документы, которые раскрывают подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харькове.

«В ближайшее время мы опубликуем новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы», — добавил он.