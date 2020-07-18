МИД Армении: нападение на Мецаморскую АЭС грозит всему мирному населению

Планы Азербайджана по нападению на Мецаморскую АЭС говорят об отчаянии и кризисе сознания среди руководства страны, рассказала представитель МИД Армении Анна Нагдалян. Ведь такие действия ставят под удар не только граждан Армении, но и жителей соседних государств, в том числе мирное население Азербайджана.

Она также заявила Lenta.ru, что Армении благодарит мировое сообщество за готовность помочь в урегулировании конфликта и призывы к прекращению военных действий.

«Крайне важно, чтобы третьи страны отказались от политики, которая разжигает нестабильность или каким-либо образом оказывает поддержку Азербайджану на основе родства», — добавила Нагдалян, обратив внимание на позицию Турции, поддержавшей действия Азербайджана.

Бои на границе между Арменией и Азербайджаном начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в возобновлении огня почти каждый день. Военные действия идут в приграничном Товузском районе. Уже есть погибшие и пострадавшие с обеих сторон.