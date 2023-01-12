Общество 12 января 2023, 03:36 Microsoft дала своим сотрудникам неограниченные отпуска Сотрудникам Microsoft в США предоставили неограниченные отпуска РИА «Новости»

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Американский IT-гигант Microsoft c 16 января начнет предоставлять своим сотрудникам в США безлимитные отпуска, заявила директор по работе с персоналом Кэтлин Хоган. Ее слова привело издание The Verge.

Новым сотрудникам не понадобится отработать определенное время, чтобы получить отпуск. Теперь желающие смогут брать выходные по своему усмотрению. Те работники Microsft, которые не использовали свободные дни, могут получить денежную компенсацию.

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Компания также предлагает 10 корпоративных праздников в год, оплату больничных, отгулы по семейным обстоятельствам. Новая политика по персоналу касается исключительно сотрудников в США, но не распространяется на работников с почасовой оплатой. До этого аналогичные новшества появились в Netflix, Oracle, LinkedIn.

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Ранее сообщалось, что Micrisoft перестала поддерживать операционную систему Windows 8.1. Обновлений этой прошивки больше не будет.