Общество 10 апреля 2023, 03:41 Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России «Известия»: Microsoft прекратила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России РИА «Новости»

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Компания Microsoft больше не обслуживает по гарантии консоли Xbox в России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой техподдержку корпорации. Также эту информацию подтвердили пользователи, столкнувшиеся с поломкой, и ритейлеры. Это касается всех приставок, даже ввезенных в страну официально.

«Гарантийное обслуживание консолей <…> более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались», — ответили в поддержке.

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В Роспотребнадзоре посоветовали то же самое — в случае поломки требовать ремонта у магазины, где покупалась консоль.

При этом на официальном сайте Microsoft Россия до сих пор находится в списке стран, где можно получить гарантийное обслуживание, отметили в газете. По словам ведущего юрисконсульта компании ЭБР Анны Сарбуковой, этот документ обзывает продолжать гарантийную поддержку пользователей из РФ.

Продавцы, в свою очередь, подтвердили изданию, что продолжают нести ответственность за качество продаваемой продукции, а это означает, что они будут продолжать сервисное обслуживание покупателей.