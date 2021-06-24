Microsoft представила Windows 11

Microsoft показала первое за много лет большое обновление Windows. Трансляция презентации идет на сайте компании.

Интерфейс в новой операционной системе Windows 11 упростили. Меню «Пуск» и измененную кнопку «Запуск» поместили в центр экрана. Окнам придали округлости, а основные элементы сделали полупрозрачными.

Из основных нововведений в обновленной системе специальный режим расстановки окон на разные случаи.

При запуске нескольких программ система запомнит их расположение и в будущем предложит открывать их в выбранной части экрана.

Пользователи Windows 11 смогут размещать на рабочем столе виджеты для быстрого доступа к различным сервисам. Также появилась расширенная поддержка нескольких мониторов.

Источник фото: Microsoft.com

Новая операционная система занимает меньше места, но при этом работает эффективнее за счет включения фоновых задач.

Полностью изменился дизайн магазина приложений. Теперь там доступны программы для Android.

Обновиться до новой операционной системы владельцы Windows 10 смогут бесплатно. Превью-версия выйдет в последних числах июня для участников программы бета-тестирования Windows Insider.