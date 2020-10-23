Microsoft будет судиться за торговый знак Minecraft в России

Отмечается, что шесть лет назад ООО «Сити» запатентовало товарный знак Minecraft, хотя не использовало его. Компания Microsoft и разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB, который ей принадлежит, подали иск в Суд по интеллектуальным правам в отношении ООО «Сити». Еще одной стороной в деле является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), пишет «Газета.ru».

Помимо прочего, Microsoft и Mojang требуют в краткие сроки прекратить правовую охрану этого товарного знака. Уточняется, что IT-компания не может зарегистрировать его в нашей стране, пока охрана прав действует для «Сити».

Ранее сообщалось, что Microsoft купила компанию ZeniMax Media за 7,5 миллиарда долларов, в которую входит Bethesda. Сделку планируют закрыть до 30 июня грядущего года. В состав компании также войдут id Software (Doom), MachineGames (Wolfenstein), Bethesda Game Studios (TES) и другие студии.