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    23 октября 2020, 10:16

    Microsoft будет судиться за торговый знак Minecraft в России

    Полина Петрова

    Транснациональная компания Microsoft будет судиться за торговый знак Minecraft, информирует РБК.

    Отмечается, что шесть лет назад ООО «Сити» запатентовало товарный знак Minecraft, хотя не использовало его. Компания Microsoft и разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB, который ей принадлежит, подали иск в Суд по интеллектуальным правам в отношении ООО «Сити». Еще одной стороной в деле является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), пишет «Газета.ru».

    Помимо прочего, Microsoft и Mojang требуют в краткие сроки прекратить правовую охрану этого товарного знака. Уточняется, что IT-компания не может зарегистрировать его в нашей стране, пока охрана прав действует для «Сити».

    Ранее сообщалось, что Microsoft купила компанию ZeniMax Media за 7,5 миллиарда долларов, в которую входит Bethesda. Сделку планируют закрыть до 30 июня грядущего года. В состав компании также войдут id Software (Doom), MachineGames (Wolfenstein), Bethesda Game Studios (TES) и другие студии.