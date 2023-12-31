31 декабря 2023, 17:26
МХАТ имени Горького передаст часть денег от спектаклей семьям погибших детей в Белгороде
МХАТ имени Горького передаст часть выручки семьям погибших в Белгороде детей
Представители МХАТ имени Горького планируют перечислить часть выручки от спектаклей семьям детей, погибших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Театр в своем Telegram-канале призвал коллег последовать этому примеру.
«Всем сердцем разделяя боль белгородцев, мы не отменяем спектакли: часть средств, вырученных сегодня, МХАТ Горького передаст семьям погибших детей», — говорится в сообщении.
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Представители культурного учреждения отметили, что власти Украины хотели запугать россиян.
«Милосердие и солидарность — те качества, которые особенно важны сегодня. Что бы ни происходило, мы будем вместе! Не дадим отобрать Новый год у наших детей!» — написали мхатовцы.
В театре добавили, что канун Нового года считается особенным временем, когда люди надеются на лучшее и ждут позитивных перемен. Однако именно в это время центр Белгорода подвергся массированному удару, в результате которого погибли 24 человека.
Приказ об атаке на Белгород глава ГУР Украины Кирилл Буданов получил лично от президента Владимира Зеленского. ВСУ ударили из реактивных систем залпового огня.
Дети
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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