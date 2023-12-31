Общество 31 декабря 2023, 17:26 МХАТ имени Горького передаст часть денег от спектаклей семьям погибших детей в Белгороде МХАТ имени Горького передаст часть выручки семьям погибших в Белгороде детей Freepik

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Представители МХАТ имени Горького планируют перечислить часть выручки от спектаклей семьям детей, погибших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Театр в своем Telegram-канале призвал коллег последовать этому примеру.

«Всем сердцем разделяя боль белгородцев, мы не отменяем спектакли: часть средств, вырученных сегодня, МХАТ Горького передаст семьям погибших детей», — говорится в сообщении.

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Представители культурного учреждения отметили, что власти Украины хотели запугать россиян.

«Милосердие и солидарность — те качества, которые особенно важны сегодня. Что бы ни происходило, мы будем вместе! Не дадим отобрать Новый год у наших детей!» — написали мхатовцы.

В театре добавили, что канун Нового года считается особенным временем, когда люди надеются на лучшее и ждут позитивных перемен. Однако именно в это время центр Белгорода подвергся массированному удару, в результате которого погибли 24 человека.

Приказ об атаке на Белгород глава ГУР Украины Кирилл Буданов получил лично от президента Владимира Зеленского. ВСУ ударили из реактивных систем залпового огня.