МГУ решил создать свой курс военной журналистики | 360°

Общество 27 октября 2022, 12:10 МГУ решил создать свой курс военной журналистики Член ГИПП Новиков рассказал о создании в МГУ курса военной журналистики РИА "Новости"

Читать 360tv в

В МГУ появится курс военной журналистики, сообщил член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати (ГИПП), руководитель ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков. По его словам, цель нововведения — обучить студентов освещать военные темы на профессиональном уровне, сообщил ТАСС.

Новиков отметил, что трансформации в преподавании на журфаке происходят постоянно. Тему нового курса по военной журналистике он ранее уже обсуждал с деканом Еленой Вартановой. Он выразил уверенность, что сейчас в нем действительно есть необходимость.

Реклама

Собеседник агентства рассказал, что для занятий в рамках этого курса можно привлекать специалистов, которые занимаются военной журналистикой.

Реклама

«Нам есть кого привести на него. <…> Систему образования нужно менять», — подчеркнул Новиков.

Ранее помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский осудил травлю студента МГУ за патриотическую позицию. Он также обратил внимание, что на журфаке вуза работают много преподавателей с либеральными взглядами, сообщил RT.