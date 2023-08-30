30 августа 2023, 17:04
МГУ откроет новый суперкомпьютер 1 сентября
Садовничий: суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс откроют в МГУ 1 сентября
Супервычислитель нового поколения официально откроется в МГУ 1 сентября. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
По его словам, специалисты проведут обсуждение задач, которые будут решаться в столице с использованием этого нового оборудования. Одной из основных областей применения супервычислителя будет помощь в разработке искусственного интеллекта.
1 сентября мы официально открываем новый, созданный нами супервычислитель Московского университета. Это 400 петафлопс. Этот супервычислитель, может быть, будет вторым-третьим в мире по мощности.
Виктор Садовничий
Ректор МГУ также подчеркнул, что это устройство будут использовать для подготовки кадров, работающих с искусственным интеллектом. Эта мера обеспечит наличие компетентных специалистов, способных успешно применять новейшие технологии в этой области.
Ранее стало известно о том, что более 100 участников спецоперации и их детей поступили в МГУ в 2023 году.
МГУ
Технологии
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