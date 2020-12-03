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    03 декабря 2020, 22:49

    МГТУ им. Баумана попал на штраф за нарушение по COVID-19

    Артур Блянихов

    За нарушение мер профилактики коронавируса МГТУ им. Баумана оштрафовали на полмиллиона рублей. Соответствующее решение принял Басманный районный суд, передает ИА RNS со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

    Отмечается, что проректор университета по административной и правовой работе признан виновным в том же нарушении и оштрафован на 300 тысяч рублей.

    По данным информагентства, из-за жалоб студентов и новых случаев заражения в вузе проводилось эпидемиологическое расследование. Оно подтвердило факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.