МГТУ им. Баумана попал на штраф за нарушение по COVID-19

Отмечается, что проректор университета по административной и правовой работе признан виновным в том же нарушении и оштрафован на 300 тысяч рублей.

По данным информагентства, из-за жалоб студентов и новых случаев заражения в вузе проводилось эпидемиологическое расследование. Оно подтвердило факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.