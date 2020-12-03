МГТУ им. Баумана попал на штраф за нарушение по COVID-19
За нарушение мер профилактики коронавируса МГТУ им. Баумана оштрафовали на полмиллиона рублей. Соответствующее решение принял Басманный районный суд, передает ИА RNS со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что проректор университета по административной и правовой работе признан виновным в том же нарушении и оштрафован на 300 тысяч рублей.
По данным информагентства, из-за жалоб студентов и новых случаев заражения в вузе проводилось эпидемиологическое расследование. Оно подтвердило факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.