МГОУ проведет день открытых дверей в онлайн-формате

На мероприятие приглашают всех, кто собирается поступить в вуз в этом году. Перед абитуриентами выступит директор Центра профессиональной ориентации МГОУ Надежда Блинова. Она расскажет об университете и о правилах приема в наступающем учебном году, а также обо всех условиях поступления.

День открытых дверей пройдет 12 апреля. Начало в 11:00.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться.

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