МГИМО предоставит 15 бесплатных мест для студентов из Донбасса и Украины

МГИМО предоставит 10 бюджетных мест для студентов из Донбасса и еще пять мест для студентов из городов Украины. Об этом написал «Царьград».

Об уникальной программе рассказали декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян и председатель совета директоров группы компаний «Царьград», учредитель «Первого русского телеканала» Константин Малофеев.

Студентов, которым предоставят бесплатные места, отберут на конкурсной основе. Речь идет о местах на факультете управления и политики. Обучение студентов оплатит компания «Царьград».