МФЦ в Москве продолжат работать по предварительной записи

88 столичных центров госуслуг «Мои документы» продолжат обслуживать москвичей только по предварительной записи. Такой режим продлится до особого распоряжения.

«Такой формат приема заявителей необходим для безопасности граждан. По предварительной записи горожане могут получить 144 услуги по экстерриториальному принципу — в ближайших офисах „Мои документы“, а также шесть услуг, прием по которым осуществляют сотрудники районных МВД», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы МФЦ.

Для обращения в центр необходимо записаться через раздел «Услуги» в личном кабинете mos.ru. Гражданам доступны 144 услуги помимо 84 электронных на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и на сайтах других ведомств. С момента открытия МФЦ две недели назад, офисы посетили более 250 тысяч москвичей.