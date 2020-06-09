    09 июня 2020, 20:00

    МФЦ в Москве продолжат работать по предварительной записи

    Александра Каширина

    88 столичных центров госуслуг «Мои документы» продолжат обслуживать москвичей только по предварительной записи. Такой режим продлится до особого распоряжения.
    МФЦ в Москве продолжат работать по предварительной записи

    «Такой формат приема заявителей необходим для безопасности граждан. По предварительной записи горожане могут получить 144 услуги по экстерриториальному принципу — в ближайших офисах „Мои документы“, а также шесть услуг, прием по которым осуществляют сотрудники районных МВД», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы МФЦ.

    Для обращения в центр необходимо записаться через раздел «Услуги» в личном кабинете mos.ru. Гражданам доступны 144 услуги помимо 84 электронных на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и на сайтах других ведомств. С момента открытия МФЦ две недели назад, офисы посетили более 250 тысяч москвичей.