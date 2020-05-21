МФЦ в Москве откроются 25 мая вслед за Подмосковьем

Со следующей недели в Москве постепенно будут снимать некоторые ограничения. 25 мая в столице откроются многофункциональные центры. Но первое время они будут только выдавать документы и работать по записи.

«С понедельника откроем многофункциональные центры, потому что огромное количество людей не получают услуги», — заявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр Сергей Собянин. По его словам, это касается тех сфер, которые невозможно перевести в онлайн-режим.

Помимо МФЦ, в городе откроют несколько больниц — чтобы можно было принимать пациентов на плановые операции.

Еще Собянин рассказал, что тест на коронавирус смогут сдать все желающие. Программу запустят ориентировочно в среду, 27 мая. Записаться можно будет электронно.

Чуть раньше стало известно, что МФЦ заработают в Подмосковье. Они будут запускаться в три этапа. Сначала двери откроются для юридических лиц. На втором этапе разрешат приходить жителям, но по предварительной записи. Третий этап позволит посещать МФЦ всем — это станет возможным только после того, как угроза распространения инфекции отступит.