МФЦ Санкт-Петербурга вернутся к работе 25 мая

В пресс-службе городской администрации подчеркнули, что сотрудникам МФЦ необходимо соблюдать меры безопасности.

Запись заявителей будет производиться с увеличенным интервалом обслуживания. Между работниками и посетителями установят защитный экран, всех обяжут соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Более того, заявители и сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты.

Клиентов с повышенной температурой не будут обслуживать.