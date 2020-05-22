МФЦ Санкт-Петербурга вернутся к работе 25 мая
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о возобновлении работы многофункциональных центров. Получить услуги можно будет с 25 мая. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
В пресс-службе городской администрации подчеркнули, что сотрудникам МФЦ необходимо соблюдать меры безопасности.
Запись заявителей будет производиться с увеличенным интервалом обслуживания. Между работниками и посетителями установят защитный экран, всех обяжут соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Более того, заявители и сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты.
Клиентов с повышенной температурой не будут обслуживать.