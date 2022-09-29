МФЦ опроверг выдачу повесток посетителям офисов «Мои документы» в Москве | 360°

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МФЦ опроверг выдачу повесток посетителям офисов «Мои документы» в Москве

МФЦ назвал ложной информацию о выдаче повесток в столичных офисах «Мои документы»

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Сотрудники офисов «Мои документы» в Москве не выдают повестки посетителям МФЦ. Он этом сообщили в пресс-службе столичных центров госуслуг.

«По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям сотрудниками центров госуслуг повесток в офисах „Мои документы“, пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением», — сообщили в пресс-службе ТАСС.

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В МФЦ данную информацию назвали ложной.

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Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о том, что сотрудников МФЦ обязали выдавать повестки в военкомат всем посетителям-мужчинам. «360» разобрался в ситуации. Эта информация недостоверна, поскольку повестки могут вручать только военные комиссариаты.

Педагоги будут вручать повестки в военкомат в рамках частичной мобилизации, если их уполномочит глава муниципального образования. Об этом сообщил Telegram-канал информационного портала «Объясняем.рф».

Частичная мобилизация в РФ

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